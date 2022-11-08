New York’ta konuşan Sullivan, Kremlin ile temasın, ulusal çıkarlar için sürdüğünü söyledi.

ABD medyasında, Sullivan’ın, nükleer tehdidi azaltmak için Moskova ile gizli görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler yer aldı.

Haberde Sullivan’ın Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev ve Kremlin Dış Politika danışmanı Yuri Uşakov ile geçen aylarda görüştüğü yazılıyordu.

İddialar kabul edildi: Kimle masaya oturduğumuzun farkındayız

Gazeteye konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, nükleer silah kullanımı riskine karşın mekanizmaların masaya yatırıldığını söyledi. Aynı yetkililere göre, iki ülke savaşı bitirmekle ilgili bir müzakere yürütmüyor.

Görüşmeleri kabul eden Sullivan, ABD heyetinin, ‘kimle masaya oturduklarının farkında olduğunu” söyledi.

Jake Sullivan geçen ay, her hangi bir nükleer silah kullanımının Rusya için yıkıcı sonuçları olabileceği uyarısını yapmıştı.

NBC televizyonuna konuşan Sullivan, Rus heyeti ile yapılan özel görüşmede, ABD’nin yanıtının ne olabileceğinin 'en açık şekilde' ortaya koyulduğunu da söyledi.

Sullivan, Moskova ile teması korumanın, bu sorundan etkilenen tüm ülkelerin ulusal çıkarı olduğunu da kaydetti.

Moskova cephesinden ise net bir yanıt gelmedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batılı gazetelerin ‘türlü yalan yayınladığını’ savundu.

Wall Street Journal’ın haberine Beyaz Saray yorum yapmadı. Ancak Pazartesi günü Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karin Jean-Pierre, Rusya ile müzakere hakkının saklı tutulduğunu söyledi.

Washington Post gazetesi geçen hafta, ABD’li yetkililerin Kiev’e, müzakerelere açık olunduğu yönünde Rusya’ya sinyal verme ve Putin iktidarda kaldıkça müzakere olmayacağı yönünde yapılan açıklamaları da bırakma çağrısında bulunduğunu yazdı.