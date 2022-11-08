İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam'ın pazartesi günü yayınladığı rapor , dünyanın en zengin 125 milyarderinin yatırımlarının ayrıntılı analizine dayanan bulguları temel alıyor.

Ortalama insanların aksine, en zengin bireylerin yatırımları emisyonların yüzde 70'ini oluşturuyor.

Rapora göre, bu milyarderlerin yatırımları, kişi başına yıllık ortalama 3 milyon metrik ton karbondioksit (CO2) üretiyor ve bu en alttaki yüzde 90'da yaşayanlar için ortalama 2,76 ton CO2'den bir milyon kat daha fazla.

Oxfam'ın İklim Değişikliği Lideri Nafkote Dabi, milyarderlerin yaşam tarzlarından, özel jetlerinden ve yatlarından kaynaklanan emisyonların zaten ortalama bir insandan binlerce kat daha yüksek olduğunu söyledi.

Ancak yatırımlarından kaynaklanan emisyonlara bakıldığında, karbon emisyonlarının bir milyon kattan fazla olduğu görülüyor.

Birkaç milyarder, Fransa, Mısır veya Arjantin gibi tüm ülkelerin karbon ayak izlerine eşit olan 'yatırım emisyonlarına' sahipler.

Çalışma ayrıca milyarderlerin yatırımlarının ortalama yüzde 14'ünü enerji ve çimento gibi malzemeler gibi kirletici endüstrilere yaptığını da ortaya koydu.

Örneklemdeki sadece bir milyarderin yenilenebilir bir enerji şirketinde yatırımı olduğu ortaya çıktı.