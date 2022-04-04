Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elon Musk Twitter’a ortak oldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter’da yüzde 9,2’lik "pasif hisse" satın aldı. Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri yükseliş gösterdi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse aldığını duyurdu.
Bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseliş gösterdi.
Twitter'i aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
Musk, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından dolayı yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini vermişti.
Etiketler: Elon Musk Sosyal Medya Twitter
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