Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.03.2025 12:32

Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, kıdemli danışmanlığını yaptığı Başkan Donald Trump'ın siyasi operasyonları için 100 milyon dolar bağış yapmayı planladığı bildirildi.

Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki iş insanının bağış kararı, Başkan Trump'ın, Musk'ın şirketi Tesla'dan araç satın almasının ardından geldi.

Beyaz Saray kaynakları, NYT'ye Musk'ın 100 milyon dolarlık bağışını, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesi yerine, başkana bağlı başka bir dış kuruluşa yapmak istediğini aktardı.

Öte yandan, Kasım 2024 seçimlerinde Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağış yapan Musk, en fazla siyasi bağış yapan isim olmuştu.

New York kentinde 8 Mart'ta göstericiler, Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisine zorla girerek oturma eylemi düzenlemişti.

Bayi önünde döviz ve pankartlarla protestoya devam eden diğer göstericiler, "Musk seçilmiş biri değil", "Musk gitmek zorunda" sloganları atmıştı.

Başkan Trump ise Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın alırken "Bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Elon Musk Donald Trump
Sıradaki Haber
İşgalci Yahudiler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 515'e yükseldi
12:43
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatına verdiğimiz destekler sonuç veriyor
12:40
ABD Ticaret Bakanı'na göre Trump'ın tarifeleri, ekonominin durgunluğa girmesine "değer"
12:46
Bakan Işıkhan: Bayram ikramiyelerini Meclis'ten geçer geçmez ödeyeceğiz
12:23
9 ilde uyuşturucu operasyonu
12:15
İstanbul'da çöken binanın altından tarihi mezar taşı çıktı
Kuraklığın etkisindeki Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
Kuraklığın etkisindeki Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
FOTO FOKUS
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ