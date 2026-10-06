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Dünya
AA 06.10.2026 11:16

Eli kanlı İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinlilerin evlerinin yıkımına katılıp buldozerde poz verdi

Soykırımcı İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 katlı bir binanın yıkımına katılarak buldozere binip poz verdi.

Eli kanlı İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinlilerin evlerinin yıkımına katılıp buldozerde poz verdi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te demografiyi değiştirme faaliyetlerini ev yıkımlarıyla sürdüren  katil İsrail'e ait güçler, sabah saatlerinde Tur Mahallesi'ndeki 5 katlı binayı buldozerlerle yıkmaya başladı.

İçerisinde 10 ailenin yaşadığı binanın yıkılması nedeniyle çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 70 Filistinli evsiz kaldı.

Evsiz kalan Filistinliller, katil İsrail güçlerinin yıkımını çaresizlik içerisinde seyrederken, soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, polis koruması altında yıkımın yapıldığı bölgeye gelerek buradaki buldozerlerden birine binip poz verdi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, katil İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken Ben-Gvir'in ev yıkımına katılması seçim propagandası olarak değerlendirildi.

Açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli varlığının hedef alındığına dikkat çekilerek yıkılan binanın sakinlerinin yıkım kararına itiraz etmek için yıllarca hukuki yollara başvurduğu, para cezaları ve mali yaptırımlara maruz kaldığı, ancak gerçekleştirilmesinden sadece bir gün önce nihai yıkım kararının kendilerine tebliğ edildiği vurgulandı.

Kentte ev yıkımları ve mülklere el koyma suretiyle demokrafik yapının değiştirilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, 2026'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te 427 yıkımın gerçekleştirildiği belirtildi.

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