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Dünya
AA 06.10.2026 11:03

Suudi Arabistan: Cizan kentinde iki havalimanı saldırıya uğradı

Suudi Arabistan, Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığını duyurdu.

Suudi Arabistan: Cizan kentinde iki havalimanı saldırıya uğradı

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