Filistinliler barınma mücadelesi veriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3. yılını dolduran soykırımında binaların yüzde 82'sinin hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı belirtilirken, Filistinliler barınacak yer bulmakta zorlanıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılarında binaların yaklaşık yüzde 82'sinin hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uydu Merkezinin (UNOSAT) analizlerine dayandırılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023 ile Haziran 2026 arasında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 201 bin 290 binanın hasar aldığı belirtildi.

Gazze'deki soykırım sürecinde Filistinlilere ait konutları ve bölgenin altyapısını ayrım gözetmeksizin hedef alan İsrail ordusu, geride büyük bir yıkım ve yüz binlerce evsiz Filistinli bıraktı.

Gazze'de yüz binlerce bina yıkıldı

İsrail'in Gazze'de 3 yılı geride bırakan soykırımında konutlar ve altyapı doğrudan hedef alınırken, 201 bin 290 yapının hasar gördüğü bölgede yıkımın boyutu gözler önüne serildi.

Saldırılarda Gazze'de 134 bin 422 binanın tamamen yıkıldığı, 13 bin 848 binanın ağır hasar aldığı ifade edildi. Saldırılardan etkilenen konutların sayısı ise 328 bin 627'ye ulaştı.

Gazze'de yaşam mücadelesi veren 2 milyondan fazla Filistinlinin büyük kısmı yaşadıkları evlerin ve altyapının yıkılmasıyla yerinden edilirken, soykırımla birlikte İsrail'in Gazze'de işgal ettiği topraklar nedeniyle bölge halkı Gazze'nin yüzde 40'ından daha az bir alana sıkışmış durumda.

Gazze'deki yıkım "Google Earth"te

İsrail ordusunun Gazze'de yol açtığı yıkımın boyutları, Google Earth'ün güncellenen uydu görüntüleriyle bir kez daha gözler önüne serilirken, sivil yerleşimler dahil bölgenin sistematik biçimde tahrip edildiği görüldü.

ABD'li sinema oyuncusu Angelina Jolie, uydu görüntülerine yansıyan İsrail'in Gazze'deki yıkımını paylaşırken, "Google Earth, fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor." ifadelerini kullandı.

Mahallelerin enkaz haline geldiğine, ev, okul, üniversite, hastane ve yolların, su ile hijyen sistemlerinin, altyapının yok edildiğine dikkati çeken Jolie, soykırıma vurgu yaparak "kış gelmeden insanların barınağa ihtiyacı olduğunu" kaydettiği paylaşımıyla milyonlarca beğeni aldı.

Altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi

Gazze'deki altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiği belirtilirken, bölgede yaşayan Filistinlilerin temiz suya erişim ve temel hijyen imkanlarından büyük ölçüde mahrum kaldığı bildiriliyor.

Su, atık su ve yollar dahil temel altyapı soykırım sürecinde İsrail'in hedefi olurken, eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere Filistinlilere doğrudan hizmet veren kurum ve kuruluşlar da büyük bir yıkıma uğradı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Filistinlilerin barınmaya çalıştığı evlerin yüzde 82'si su güvensizliği sıkıntısına maruz kalıyor, evlerin yüzde 70'i günde yalnızca 6 litre suya erişebiliyor.

Gazze'de "hayatın normale dönebilmesi" için konutların yeniden inşa edilmesi ve temel altyapı hizmetlerinin sağlanması gerektiği belirtilirken, barınma krizinin giderek derinleştiği bölgede Filistinlilerin sürekli yerinden edilerek kalacak yer bulma imkanından mahrum bırakıldığı ifade edildi.

Filistinliler, çadırlarda yaşamaya zorlandı

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), İsrail'in soykırım işlediği Gazze'de 1 milyon 650 bin kişinin yaklaşan kış ayları öncesinde barınma sorunu yaşadığını açıkladı.

Gazze'de insanların yıpranmış ve hasar görmüş çadırlarda yağmur ve soğukla mücadele etmek zorunda kalacağı ifade edilen açıklamada, Gazze'de sözde ateşkesin üzerinden neredeyse bir yıl geçtiği hatırlatıldı.

Kış aylarında 300 bin ailenin barınma sorunu yaşayacağı bilgisi verilen açıklamada, "İsrail makamları, dayanıklı barınaklar inşa etmek için gerekli olan kereste, çimento ve sac levha gibi malzemelerin girişini engellemeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamayla, Gazze'de 3 yılı geride bırakan soykırım sürecinde defalarca yerinden edilen Filistinlilerin hala temel barınma imkanlarından mahrum olduğu bir kez daha ortaya konuldu.