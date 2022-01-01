Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
El Salvador'da 4,1 ton kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: Reuters]
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bir teknede 4,1 ton kokain ele geçirildi.
Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada, yakalanan 4,1 ton kokainin yaklaşık 104 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.
Olayla ilgili 5 Kolombiyalı ve 2 Ekvadorlu gözaltına alındı.
ABD pazarına yönelik uyuşturucu, hava veya deniz yoluyla önce Orta Amerika'ya ve ardından Meksika'ya geçiyor.
Etiketler: Kaçakçılık Uyuşturucu
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