Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada, yakalanan 4,1 ton kokainin yaklaşık 104 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

Olayla ilgili 5 Kolombiyalı ve 2 Ekvadorlu gözaltına alındı.

ABD pazarına yönelik uyuşturucu, hava veya deniz yoluyla önce Orta Amerika'ya ve ardından Meksika'ya geçiyor.