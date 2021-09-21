Son haftalarda El Salvadorluların sokaklara dökülerek politikalarını protesto ettiği Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabındaki profil tanımını değiştirdi.

Bukele, tanımına "Dünyadaki en havalı diktatör." yazdı.

Değişikliğin ardından hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülse de Bukele, Bitcoin ile ilgili paylaşımlarına devam etti.

Muhalefetten "oldukça çocukca" açıklaması

Bukele'nin söz konusu tanımı, protestocuların gösterilerde kullandığı "diktatör" nitelemesini hafife almak için yazmış olabileceği değerlendiriliyor.

Devlet Başkanlığı Ofisi, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Muhalefetteki "Nuestro Tiempo" Partisi milletvekillerinden Johnny Wright Sol, Bukele'nin profil tanımını değiştirmesini "oldukça çocukça" bulduğunu söyledi.

Halktan Bukele'ye protesto

El Salvador'un başkenti San Salvador'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve öğrenci kolektiflerinden binlerce kişi sokaklara dökülerek Bukele'nin politikalarına tepki göstermişti.

Protestocular, özellikle Yüksek Mahkemenin 7 Eylül'de Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto etmiş ve aynı gün yasal para birimi olarak kabul edilen kripto para Bitcoin karşıtı slogan atmıştı.

El Salvador halkı, 7 Eylül'de de Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan anayasa kararını protesto etmişti.

El Salvador Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.

2019'daki seçimleri kazanmıştı

Nayib Bukele, 9 Şubat 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak 2024'e kadar bu görevde kalmaya hak kazanmıştı.

El Salvador'daki 6,5 milyon nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.