Japonya, artan bir sıcak çatışma riski altında uluslararası toplumu, Pekin'e karşı uyardı.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Çin'in siyasi, ekonomik ve askeri olarak giderek daha güçlü hale geldiğini ve gücünü Doğu ve Güney Çin Denizleri'ndeki statükoyu tek taraflı olarak değiştirmek için kullanmaya çalıştığını öne sürdü.

Kishi, durumun Japonya ve bölge için değil, küresel toplumun güvenliği için de bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Savunma Bakanı “Çin, askeri gücünü hem nicelik hem de nitelik olarak güçlendiriyor ve operasyonel kabiliyetini hızla geliştiriyor” dedi.

Kishi, Japonya'nın birçok ülkenin anlayış ve iş birliğini kazandığını, ancak Pekin'e karşı koymak için çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Avrupa parlamentosunun yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda'nın özgür ve açık bir Hint-Pasifik’i desteklemeye ilgi gösterdiğini, ancak birçok ülkenin durum hakkında konuşmasının önemli olduğunu ve bunun caydırıcı olacağını vurguladı.

Uzmanlar uyarıyor

Kishi'nin yorumları, Çin'in Güney ve Doğu Çin Denizi, Hindistan sınırı ve özellikle Tayvan gibi tartışmalı bölgelerdeki askeri emellerine yönelik artan uluslararası endişenin güçlü bir işareti olarak görülüyor.

Tayvan'ın eski Donanma Başkanı ve Savunma Bakan Yardımcısı da daha fazla caydırıcılığa ihtiyaç olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerini hızlandırmasıyla uzmanlar küçük çatışmaların veya deniz kazalarının hızla tam bir çatışmaya dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

AB’de gerginliğe karşı harekete geçildi

Nisan ayında AB ortaklaşa Güney Çin Denizi'ndeki gerilimlerin bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini ilan ederken, Fransız savaş gemileri ABD ve Japonya ile ortak tatbikatlara katıldı ve Almanya son yirmi yıldır ilk kez bir savaş gemisi göndermişti.

Geçen hafta yayınlanan yeni bir Hint-Pasifik strateji raporu, Çin'in AB endişelerinin merkezinde olduğunu belirtmiş, bölgesel gerilimlerin “Avrupa güvenliği ve refahı üzerinde doğrudan bir etkisi olabileceği” konusunda uyarıda bulunmuştu.

