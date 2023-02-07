Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Bukele, "El Salvador, önümüzdeki birkaç saat içinde Türkiye'ye, arama ve kurtarma, sivil koruma ekipleri, itfaiyeciler ve kurtarma köpekleriyle birlikte 100'ü aşkın personelden oluşan bir yardım uçağı gönderecek. Yıkıcı iki depremden zarar gören Türk halkı için dua etmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bukele, gün içindeki ilk açıklamasında da Türkiye'nin güneyinde meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Türk halkının güvenliği ve esenliği için dua ettiklerini belirterek "Hükümetim, bu elim hadisenin üstesinden gelinmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerekli her türlü desteği sağlamaya hazırdır" dedi.