Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.

Patlama askeri kışlada gerçekleşti

Sağlık Bakanı Guinea Salud, Twitter hesabından, patlamaların Bata şehrinin Mondong Nkuantoma bölgesinde bulunan askeri kışlada meydana geldiğini açıkladı.

Ölü sayısını bilmediklerini ama 300'den fazla yaralı olduğunu açıklayan Salud, izinli sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu.

Kan bağışı çağrısı yapıldı

Salud, vatandaşlardan acil kan bağışında bulunmalarını da istedi.

Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği biliniyor.