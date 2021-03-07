Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekvator Ginesi’nin Bata şehrinde 4 büyük patlama gerçekleşti
[Fotoğraf: AA]
Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi’nin en büyük şehirlerinden Bata’da askeri kışlada 4 büyük patlama meydana geldi. Patlamalarda 300'den fazla yaralı olduğu açıklanırken, kan bağışı çağrısında bulunuldu.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.
Patlama askeri kışlada gerçekleşti
Sağlık Bakanı Guinea Salud, Twitter hesabından, patlamaların Bata şehrinin Mondong Nkuantoma bölgesinde bulunan askeri kışlada meydana geldiğini açıkladı.
Ölü sayısını bilmediklerini ama 300'den fazla yaralı olduğunu açıklayan Salud, izinli sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu.
Kan bağışı çağrısı yapıldı
Salud, vatandaşlardan acil kan bağışında bulunmalarını da istedi.
Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği biliniyor.
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