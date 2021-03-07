Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre halkının sadece yüzde 5'ini oluşturan Müslümanlara karşı bir yasak daha referandumda geçti.

Yaklaşık 5,5 milyon seçmenin olduğu ülkede 2 milyonu aşkın kişi sandık başına gitti.

Aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) üyelerinin de bulunduğu "Egerkinger Komitee" adlı grubun öncülük ettiği inisiyatif ile ülke genelinde yapılan referandumda, seçmenlerden peçe yasağı için "evet" oyu istendi.

Hükümet “hayır” denmesini istemişti

İsviçre Federal Konseyi ve Parlamentosu, seçmenlere, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini reddetme tavsiyesinde bulundu.

Hükümet, ülke genelinde peçe (nikap) takanların sayısının çok az olduğu ve yasağın turizme zarar vereceği gerekçesiyle açıkça inisiyatife karşı çıkmıştı.

İsviçre'de burka giyen yok, sadece 30 kişi nikap giyiyor

Hükümetin bu tavsiyesine rağmen halkın yaklaşık yüzde 52'si "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini kabul etti.

Luzern Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, İsviçre'de burka kullanan Müslüman bulunmazken sadece 30 kişi nikap giyiyor.

Maske takmanın zorunlu olduğu ülkede, yasaktan, nikap giyen sadece 30 Müslüman kadın etkilenecek.

Arap turistlerin tercih ettiği bir ülke

Ülkedeki Müslümanların çoğunu Türk, Boşnak ve Kosovalılar oluşturuyor. 2’nci büyük kent Cenevre'de ise Müslüman Arapların fazlalığı dikkat çekiyor.

İsviçre ayrıca, zengin Körfez ülkelerinden Arap turistlerin tatil için yoğunlukla tercih ettiği ülke olarak biliniyor.

Ülkede 2009'da yapılan referandum sonucu, halkın yüzde 57,5'i yeni minare yapımına karşı oy kullanmıştı.