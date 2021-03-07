Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Myanmar'da 'işkenceyle ölüm' iddiasının ardından sokaklar yine karıştı
Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan darbenin ardından tansiyon düşmüyor. İktidar partisinin iki üyesinin gözaltındayken işkenceyle öldürüldüğü iddiası, ülkedeki onlarca kentte halkı yeniden sokağa döktü.
Protestocular ülkenin seçilmiş lideri Aung San Suu Kyi'nin serbest bırakılmasını istedi.
Polis, işkenceyle ölüm iddialarına ilişkin açıklamada bulunmadı.
Cenazelere yoğun katılım
Gösterilerin merkezi haline gelen Yangon'da ise darbe karşıtı gösterilerde hayatını kaybeden biri 17, diğeri 21 yaşındaki iki gencin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ölü sayısı 50'nin üzerinde
Myanmar'da yaklaşık bir aydır devam eden darbe karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri, protestoculara gerçek mermilerle müdahale ediyor.
Bugüne kadar 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1700'den fazla kişi gözaltına alındı. Ancak gözaltı ve can kayıplarının açıklanandan daha fazla olduğu düşünülüyor.
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