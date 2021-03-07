Arap ülkelerinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, virüs nedeniyle 37 kişinin vefat ettiğini, 1158 yeni vaka tespit edildiğini, 1130 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Son verilerin ardından toplam vefat sayısının 2 bin 273’e, vaka sayısının da 138 bin 640’a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 125 bin 842 olarak kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 613 yeni vaka tespit edildiği ve 1587 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında can kaybı 1322’ye, vaka sayısı 410 bin 849’a çıkarken, 392 bin 792 kişi de iyileşti.

Yemen

Hükümete bağlı Yemen Koronavirüsle Mücadele Komitesi, 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 33 yeni vaka tespit edildiğini ve 3 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Son verilerle toplam vefat sayısı 650’ye, vaka sayısı ise 2 bin 444’e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 1442 olarak öğrenildi.

Husi milislerin kontrolü altındaki bölgelerde ne kadar vaka ve can kaybı olduğu ise bilinmiyor.