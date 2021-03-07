Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata şehrinde Mondong Nkuantoma bölgesinde bulunan askeri kışlada patlama gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang, patlamaya mühimmat deposundaki dinamitin neden olduğunu ve şu an için 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 500 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kan bağışı çağrısı yapıldı

Sağlık Bakanı Guinea Salud, izinli sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu.

Salud, vatandaşlardan acil kan bağışında bulunmalarını da istedi.

Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internet kesildi.