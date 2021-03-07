Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekvator Ginesi’nin Bata şehrinde patlama: 15 ölü, 500 yaralı
Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi’nin en büyük şehirlerinden Bata’da askeri kışlada patlama meydana geldi. Patlamalarda en az 15 ölü, 500 yaralının olduğu açıklandı.
Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata şehrinde Mondong Nkuantoma bölgesinde bulunan askeri kışlada patlama gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang, patlamaya mühimmat deposundaki dinamitin neden olduğunu ve şu an için 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 500 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kan bağışı çağrısı yapıldı
Sağlık Bakanı Guinea Salud, izinli sağlık çalışanlarına görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu.
Salud, vatandaşlardan acil kan bağışında bulunmalarını da istedi.
Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internet kesildi.
Sıradaki Haber
Kanada’da son bir haftada 281 kişi salgından hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz