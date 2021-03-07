Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün Kralı onayladı, yeni bakanlar göreve başladı
[Fotoğraf: Getty]
Ürdün’de Kral 2. Abdullah, 10 bakanı kapsayan kabine revizyonunu onayladı. Yeni bakanlar yemin ederek göreve başladı.
Kraliyet Divanından yayımlanan kararnameyle, 12 Ekim 2020'de kurulan Hasavne hükümetinde gerçekleşen 2’nci revizyona onay verildi.
Yeni isimlerin getirildiği bakanlıklar arasında Adalet, İçişleri, Eğitim, Kültür, Enformasyon ve Çalışma bakanlıkları dikkat çekti.
İlk revizyon 2 Aralık’ta yapılmıştı
Yeni bakanlar, başkent Amman'daki Besman ez-Zahir Sarayı'nda yemin ederek görevlerine başladı.
Başbakan Hasavne, kabinesindeki ilk revizyonu 2 Aralık 2020'de yapmıştı.
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