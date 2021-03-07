Ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar COVID-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısını 833 bin 819 oldu.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 281 artarak 21 bin 954'ten 22 bin 235'e yükseldi.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 25 milyon 190 bin 668 kişiye COVID-19 testi uygulandı.

"Aşılara rağmen virüsler hala görünmez yollarla yayılıyor"

Kanada Halk Sağılığı Ajansı Başkanı Dr. Therasa Tam, aşılamanın olumlu sonuçlarını almaya başladıkları söyledi.

Küresel sağlık krizinin geleceği hakkında giderek daha iyimser olduklarını vurgulayan Tam, "Aşılara rağmen virüs hala görünmez yollarla yayılıyor. Bu nedenle maske ve sosyal mesafe uygulamasına bir süre daha devam etmemiz gerekiyor. Diğer kısıtlayıcı önlemleri mümkün olan en kısa sürede durdurmak istiyoruz" dedi.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 375 bin 938 kişiye ilk doz COVID-19 aşısı uygulanan ülkede, toplam 565 bin 399 kişiye aşı yapıldı.

AstraZeneca aşısında 65 yaş ve üzeri için uyarı

Kanada Ulusal Bağışıklık Danışma Komitesi (NACI), AstraZeneca-Oxford aşısının “etkinliği hakkında sınırlı bilgi nedeniyle” 65 yaş ve üstü kişilerde kullanılmamasını tavsiye etti.

Kanada, COVID-19 salgını ile mücadelede halen Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca-Oxford'un iki dozluk ve Johnson&Johnson'ın da tek dozluk aşısını kullanıyor.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, bu firmaların aşılarının 65 yaş ve üstü kişilerde güvenli olarak kullanılabileceğini söyleyerek onay vermişti.