Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.04.2023 06:08

Ekvador'da limana silahlı saldırı: 8 balıkçı öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir limana düzenlenen silahlı saldırıda 8 balıkçı hayatını kaybetti.

Ekvador'da limana silahlı saldırı: 8 balıkçı öldü
[Fotograf: TRT Haber]

Ekvador basınında çıkan habere göre, Esmeraldas kentinde bir limana teknelerle yanaşan maskeli kişiler silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda 8 balıkçı yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

15 saldırgan geldikleri teknelerle olay yerinden uzaklaştı.

Aynı kentte, 1 Kasım 2022'de iki polisin öldürülmesinin ardından hükümet olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede uyuşturucu çetelerinin alan hakimiyeti ve birbirlerine üstünlük sağlamak için acımasızca saldırılarda bulundukları biliniyor.

Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'da Türkiye ile enerji protokolü görüşüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:50
Manisa'da 'saadet zinciri' vakası: 60 milyonla kayıplara karıştı
06:26
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 35 hava aracı ve 8 gemi tespit edildi
06:22
Meksika'da 18 çukurdan 20'den fazla ceset çıkarıldı
06:19
Blinken'den "hedefimiz Çin'le soğuk savaş değil" mesajı
06:16
Avusturya sınır kontrollerini 6 ay daha uzatmak istiyor
06:16
Düzce'de otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Enkaza dönen Hatay'da adeta meydanlar oluştu
Enkaza dönen Hatay'da adeta meydanlar oluştu
FOTO FOKUS
AK Parti'nin seçim şarkısı: 'Söyle'
AK Parti'nin seçim şarkısı: 'Söyle'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ