Ekvador basınında çıkan habere göre, 1 Kasım'da iki polisin öldürülmesi ve el yapımı patlayıcılarla saldırıların yapılması üzerine hükümet önemli kararlar aldı.

Cumhurbaşkanı Lasso, Guayas ve Esmeraldas eyaletlerinde, OHAL ilan edildiğini belirterek, bugün yerel saatte 21.00 ila 02.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Operasyonlarda çok sayıda silah ile cephaneliğe el konulduğunu kaydeden Lasso, "Bu sabotaj ve terör eylemleri, hukukun üstünlüğüne, hükümete ve hepimize yönelik açık bir savaş ilanıdır" ifadesini kullandı.

Öte yandan güvenlik güçlerine yönelik saldırıların talimatının Guayaquil Litoral Cezaevi'nde yatan uyuşturucu liderlerinden geldiği öne sürülüyor.

Ekvador'da en son 30 Nisan'da artan suç oranlarıyla başa çıkmak için ülkenin batısındaki 3 ilde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkede uyuşturucu çeteleri yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.

Geçen yılın eylül ayında Guayaquil şehrindeki bir hapishanede çete mensupları arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası isyan çıkmış, 119 mahkum hayatını kaybetmişti. Olaydan 2 ay sonrasında aynı hapishanede çıkan kavgada da 68 kişi ölmüştü.

Lasso, hapishanedeki şiddet olaylarının ardından ülke genelinde 60 gün OHAL ilan etmişti.