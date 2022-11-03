Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 02:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk askeri gemisi Dünya Kupası için Katar'da
[Fotograf: AA]
2022 FIFA Dünya Kupası etkinliklerinde güvenlik amacıyla görev almak için yola çıkan ada sınıfı korvetlerden TCG BURGAZADA Katar’a ulaştı.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Emirlik Deniz Kuvvetleri, Um el-Havl Deniz Üssü'nde TCG BURGAZADA F-513 gemisini karşılamıştır" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Türk gemisinin Katar’da gerçekleştirilecek FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’na iştirak edeceği kaydedildi.
20 Kasım - 18 Aralık'ta 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.
Etiketler: Dünya Kupası Gemi Katar Milli Savunma Bakanlığı
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