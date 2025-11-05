Ekimde Aksa'ya 27 kez baskın yapıldı, Harem-i İbrahim Camii'nde ezan 96 defa engellendi

Bakanlığın yayımladığı aylık rapora göre, İsrail'in, Kudüs ve Batı Şeria'da bulunan kutsal mekanlara yönelik saldırıları ekim ayında da artarak devam etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ekim ayı boyunca polisin himayesinde Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenledi.

Aksa'nın avlusunda Talmudik ritüelleri gerçekleştiren İsrailliler, Müslümanların dini duygularını kışkırtıcı eylemlerde bulundu.

Harem-i İbrahim Camii'ndeki kısıtlamalar

Öte yandan Bakanlık, ekim ayı boyunca El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'nde 96 vakit ezanının engellendiğini duyurdu.

Harem-i İbrahim Camii'nin İsrail ordusunun müdahalesiyle günlerce kapalı tutulduğu, camiye İsrail bayrakları, Tevrat okumalarının yapıldığı kürsüler ve ses cihazlarının yerleştirildiği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin özellikle Yahudi bayramlarında sık sık camiye girdiği ve Müslümanların namaz kıldığı halıların üzerine kasten ayakkabılarla basmalarına izin verildiği vurgulandı.