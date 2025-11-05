Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2025 13:26

Ekimde Aksa'ya 27 kez baskın yapıldı, Harem-i İbrahim Camii'nde ezan 96 defa engellendi

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenlediğini, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'nde ise 96 vakit ezanının engellendiğini açıkladı.

Ekimde Aksa'ya 27 kez baskın yapıldı, Harem-i İbrahim Camii'nde ezan 96 defa engellendi
[Fotograf: AA]

Bakanlığın yayımladığı aylık rapora göre, İsrail'in, Kudüs ve Batı Şeria'da bulunan kutsal mekanlara yönelik saldırıları ekim ayında da artarak devam etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ekim ayı boyunca polisin himayesinde Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenledi.

Aksa'nın avlusunda Talmudik ritüelleri gerçekleştiren İsrailliler, Müslümanların dini duygularını kışkırtıcı eylemlerde bulundu.

Harem-i İbrahim Camii'ndeki kısıtlamalar

Öte yandan Bakanlık, ekim ayı boyunca El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'nde 96 vakit ezanının engellendiğini duyurdu.

Harem-i İbrahim Camii'nin İsrail ordusunun müdahalesiyle günlerce kapalı tutulduğu, camiye İsrail bayrakları, Tevrat okumalarının yapıldığı kürsüler ve ses cihazlarının yerleştirildiği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin özellikle Yahudi bayramlarında sık sık camiye girdiği ve Müslümanların namaz kıldığı halıların üzerine kasten ayakkabılarla basmalarına izin verildiği vurgulandı.

ETİKETLER
Mescid-i Aksa
Sıradaki Haber
Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
14:40
Doğu Karadeniz'den 140 ülkeye 1,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı
14:38
Kocaeli'de 38 bin 208 taklit araç parçası ele geçirildi
14:35
Öğretmenleri bile karıştırıyor: Muş'taki okulda 21 ikiz eğitim görüyor
14:24
Haluk Görgün: Savunma sanayiinde 180'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz
14:17
Otokar, Türkiye’nin en büyük zırhlı araç ihracatı için vites yükseltti
Cammu Keşmir sonbahar renklerine büründü
Cammu Keşmir sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ