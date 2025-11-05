Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2025 11:58

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine düzenlediği baskında 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas kentine, Tammun ve Akabe beldeleri ile El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerleri Filistinlilerin evlerinde arama yaptı, bazı evleri "askeri karargahlara" dönüştürdü.

Kentte askeri birlikler ve araçlar yoğun şekilde konuşlandı.

Tubas'taki Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kemal Beni Avde, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin baskının başlamasından bu yana en az 11 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Tubas Valiliği ise İsrail güçleri bölgeden çekilene kadar okullarda, üniversitelerde ve devlet dairelerinde çalışmalara ara verildiğini duyurdu.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
YouTube, İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlallerini gösteren yüzlerce videoyu sildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Bakan Tunç: AİHM'in Demirtaş kararı mahkeme tarafından değerlendirilecek
13:02
Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı
13:06
Milyonlarca öğrenci ara tatil için geri sayımda
12:55
Ağrı'nın güneşi devlet desteğiyle elektrik enerjisine dönüşüyor
12:41
Türkiye dünyada ticareti yapılan yaklaşık 90 madenden 70'ine sahip
12:39
Kırklareli'nden 10 ayda 115 milyon 341 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Çorum'da köylüler pidelerini taş fırınlarda pişirme geleneğini sürdürüyor
Çorum'da köylüler pidelerini taş fırınlarda pişirme geleneğini sürdürüyor
FOTO FOKUS
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
ABD'de kargo uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ