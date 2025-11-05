Açık 18.7ºC Ankara
Dünya
AA 05.11.2025 11:27

Kanada, ABD'nin tarifeleriyle mücadelede 141 milyar dolarlık harcamayı öngören bütçe tasarısı sundu

Kanada hükümeti, ABD'nin tarifelerine karşı yerli ekonomiyi güçlendirmeyi hedefleyen, 141 milyar Kanada doları harcamayı öngören bütçe tasarısını açıkladı.

Kanada, ABD'nin tarifeleriyle mücadelede 141 milyar dolarlık harcamayı öngören bütçe tasarısı sundu

CBC News'ün haberine göre, Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, parlamentoda Başbakan Mark Carney hükümetinin ilk bütçe tasarısını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleriyle başlayan "ticaret savaşı" sürerken, Champagne'in sunduğu tasarıda, 5 yılda 141 milyar Kanada doları tutarında harcanması öngörülüyor.

Bütçe tasarısıyla ABD'nin uyguladığı tarifeler nedeniyle ekonomik sıkıntılar çeken kişilerin desteklenmesi ve yerli ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tasarıda belirtilen 141 milyar Kanada doları harcamayı dengelemek için yaklaşık 51,2 milyar Kanada doları tutarında kesinti ve tasarruflar olacak.

Öte yandan, savunma alanında 5 yılda 81 milyar Kanada doları harcama beklenirken altyapı yatırımları için 51 milyar Kanada doları ayrıldı.

Bütçe tasarısının Kanada parlamentosunda onaylanması gerekiyor.

Kanada ABD Donald Trump
