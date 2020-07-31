Video oyun endüstrisi, eğlence sektöründe bugüne kadarki en kazançlı alan olarak öne çıkıyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sırasında oyunun birçok kişi için eğlenceli zaman geçirme aracı haline geldiğini söylemek mümkün. Karantina sürecinde oyunlara ilginin arttığı raporlarla ortaya konuluyor. Ancak sektördeki büyüme bir süredir istikrarlı.

Oyun ve e-spor analizleri ile pazar araştırmaları yapan Newzoo, Billboard dergisi ve müzikle ilgili çalışmalar yapan Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonunun (IFPI) verilerine bakalım. Buna göre geçen yıl oyun sektörü, müzik ve film sektörlerinin küresel cirosunun 2 katından fazlasını üretti.

150 milyar dolara yakın bir gelirden bahsediliyor.

Üstelik dünyada oyun oynayan 2,7 milyar kişinin bu yıl 160 milyar dolara yakın harcama yapacağı tahmin ediliyor.

Oyun pazarının 2023 küresel gelir öngörüsü ise 200 milyar doları aşmak.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Video oyun endüstrisinin bu denli büyümesinde mobil oyunların payına ayrı bir parantez açmak lazım.

Çünkü sektörün küresel gelirinin yüzde 45’ini yani neredeyse yarısını mobil oyunlar oluşturuyor. Bu sayede de özellikle son yıllarda istikrarlı bir büyümeden söz edilebiliyor.

En büyük pay mobil oyunlarda

Mobil oyunların 2020’de yıllık yüzde 13,3 artışla 77,2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Mobilin hem bilgisayar (PC) hem de konsol oyunlarından daha fazla büyümesinin birkaç nedeni var. Bunlardan biri, mobil oyunun giriş için en düşük engele sahip olması. Küresel nüfusun 5’te 2’sinden fazlası bir akıllı telefon kullanıyor ve birçok mobil oyunu oynamak ücretsiz. Bir diğer faktör de oyun kafelerine alternatif olması. Malum, bu kafeler son dönemde kapatıldı ve birçok kişi geçici olarak mobil oyunlara geçiş yaptı ki çoğu için bu durumun kalıcı olmasını öngörmek de zor değil.

[Fotoğraf: Getty]

Ayrıca mobil geliştirme sürecinin daha az karmaşık ve bu nedenle COVID-19 ile ilgili durumlardan kaynaklanan gecikmelere maruz kalma olasılığının daha düşük olduğunu da ekleyelim.

Yani mobil oyunlara katılımın daha hızlı artması bekleniyor. Sonuçta, oyuncuları mobilde ödeme yapan kullanıcılara dönüştürmek zor olsa da genel olarak bu yıl 2,6 milyar mobil oyuncu öngörüsü var ve bunun yüzde 38'i oyunlar için ödeme yapabilir.

PC ve konsoldaki durum

Konsol ve bilgisayarlardaki durumu da paylaşalım. Oyun konsollarının küresel gelirdeki payı yüzde 32 iken, oyun bilgisayarlarınınki yüzde 23. Buradaki büyümenin sağlıklı oluşu da göze çarpıyor. Konsol oyunlarının yıllık yüzde 6,8 artışla 45,2 milyar dolara ulaşması ve 729 milyondan fazla oyuncuya sahip olması bekleniyor. COVID-19 önlemleri nedeniyle, en azından kısa vadede katılım ve gelirlerin artacağı tahmin ediliyor ancak salgının konsol oyunlarına olumsuz etkileri de var.

Dağıtım, büyük şirketler arası iş birliği ve sertifikasyon, konsol oyun geliştirmenin önemli bir parçası. Son durum, yakın gelecekte oyun sürümlerinde bazı gecikmeler olabileceğine dikkat çekiyor.

[Fotoğraf: Getty]

1,3 milyar oyuncudan oluşan PC oyunları ise yıllık yüzde 4,8 büyümeyle bu yıl 36,9 milyar dolara çıkabilir. Uzmanlar bu büyümeyi neredeyse tamamen karantina önlemlerine bağlıyor. Konsol oyunlarından farklı olarak PC'nin yeni sürümleri nadiren pazarın görünümünü önemli ölçüde değiştiren gelirlere ulaşıyor.

Her üç segmentte (mobil, konsol ve PC) de tüketicilerin oyunlara yaptığı harcamaların neredeyse yarısının bu yıl Çin ve ABD'den gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte, büyüme önümüzdeki yıllarda Latin Amerika ve Asya-Pasifik gibi gelişmekte olan pazarlardan da kaynaklanabilecek.

Türk oyun firmasının başarısı

Hatırlanacağı üzere haziran ayında Türk oyun firması Peak, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara ABD’li Zynga (Nasdaq: ZNGA) firmasına devrederek büyük bir anlaşmaya imza atmıştı.

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın hisseleri, bu satın almadan sonra 8 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.