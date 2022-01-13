Kansas, bir yıldan daha kısa bir süre önce lise öğrencisi olan gençleri yedek eğitimci olarak işe alacak.

Kansas Eyaleti Eğitim Kurulu, okul bölgelerinin yedek öğretmenler için talep etmesi gereken asgari kimlik bilgilerini geçici olarak kolaylaştıran acil durum bildirisini onayladı.

Yeni kurallar adayın sadece en az 18 yaşında olmasını, lise diplomasına sahip olmasını, güvenlik kontrolünden geçmesini ve bir başvuru formunu doldurmasını gerektiriyor.

Mevcut öğretim yılının geri kalanı boyunca, başvuru sahiplerinin lisans alabilmek için en az 60 kredi saatlik akredite kolej derslerini tamamlamaları gerekmeyecek.

Eyaletin eğitim yöneticisi Randy Watson, yönetim kurulu üyelerine, öğretmen sıkıntısı nedeniyle okullarını kapatmanın eşiğinde olan en az dört bölge bildiğini söyledi.

Ancak eyalet yönetim kurulu üyelerinin bazıları, öğretmenlerin standartlarının düşürülmesine kızdıklarıkları için karara tepki gösterdi.