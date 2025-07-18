Eğitilmiş köpekler Parkinson hastalığını yüzde 98 doğrulukla tespit etti

Bristol ve Manchester üniversiteleri ile Medical Detection Dogs vakfı ortaklığında yürütülen çalışmada, Parkinson hastalarından alınan deri örnekleri (sebum) ile sağlıklı bireylerin örnekleri karşılaştırıldı. Araştırma, Journal of Parkinson’s Disease dergisinde yayımlandı.

Araştırmada eğitilen iki köpek, deri örneklerini koklayarak Parkinson hastası bireyleri, sağlıklı kişilerden ve başka rahatsızlıkları olanlardan başarıyla ayırabildi.

Çift çalışmada çarpıcı sonuçlar

Tamamen tarafsız koşullarda yürütülen çift kör deneylerde, köpeklerin ne örnekleri hazırlayanlar ne de eğiticiler örneklerin kime ait olduğunu biliyordu.

Buna rağmen köpekler:

Yüzde 80 duyarlılık (sensitivity)

Yüzde 98 özgüllük (specificity) ile Parkinson hastalığını tanımladı.

Yani pozitif örnekleri ayırt etme oranı yüzde 80’e, yanlış pozitif tespit etmeme oranı ise yüzde 98’e ulaştı.

Bumper ve Peanut hastalığı sezdi

Çalışmaya katılan köpeklerden biri Golden Retriever “Bumper”, diğeri ise Siyah Labrador “Peanut” idi.

İkisi de Parkinson hastalarına ait deri yağı örneklerini koklayarak eğitim aldı. Her doğru tespitte ödüllendirilen köpekler, kısa sürede yüksek doğruluk seviyelerine ulaştı.

Parkinson’a erken teşhis umudu

Medical Detection Dogs CEO’su Claire Guest, “Şu anda Parkinson hastalığını erken teşhis edecek bir test yok. Oysa belirtiler, tanı konmadan 20 yıl öncesinde başlamış olabiliyor,” diyerek köpeklerin teşhis sürecine önemli katkı sağlayabileceğini belirtti.

Erken teşhis, Parkinson’un ilerlemesini yavaşlatmak ve belirtileri hafifletmek açısından büyük önem taşıyor.

Gelecekte hızlı ve maliyetsiz tanı mümkün olabilir

Bristol Üniversitesi’nden Nicola Rooney, “Bu çalışmada elde edilen yüksek doğruluk, Parkinson hastalığının belirgin bir koku profili olduğunu gösteriyor. Bu sayede ileride hızlı, invazif olmayan ve düşük maliyetli bir teşhis yöntemi geliştirilebilir,” dedi.

Manchester Üniversitesi’nden Prof. Perdita Barran ise, “Deri yüzeyinden alınan basit örneklerin hastalığın tanısında kullanılabileceğini bir kez daha gösterdik. Bu, erken teşhis açısından devrim niteliğinde olabilir,” ifadelerini kullandı.

İlham kaynağı: Joy Milne

Araştırma, eşi Parkinson hastalığına yakalandıktan sonra kokusunun değiştiğini fark eden Joy Milne’in gözlemleriyle başlatılan Nose2Diagnose programı kapsamında yürütüldü. Milne’nin farkındalığı, bugün Parkinson'un koku yoluyla teşhis edilmesine kapı aralamış durumda.