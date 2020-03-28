Geçtiğimiz Çarşamba günü Karadeniz'de programlı uçuş gerçekleştiren Rus Su-27 tipi savaş uçağı Kırım'ın Kefe şehrine 50 kilometre açığında denize düşmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı uçağı arama faaliyetlerine An-26 uçağı ile Mi-8 tipi helikopterin katıldığını duyurdu.

Ancak havadan ve denizden sürdürülen arama çalışmalarından henüz bir sonuç çıkmadı.

Uçağın düştüğü noktanın belirlendiği ama düşen uçakla ilgili bir bulguya rastlanılmazken kötü hava koşulları nedeniyle uçağın arama çalışmalarının durdurulduğu belirtildi.

Şuana kadar düşen uçağın pilotunun da cesedine ulaşılamadığı önümüzdeki günlerde enkaz ve pilotun cesedine ulaşmak için çalışmaların tekrar başlatılacağı açıklandı.