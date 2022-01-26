Hayvanat bahçesi tarafından yayınlanan bir haber bülteninde, 350 kiloluk batı ova gorilinin ölüm nedeninin henüz bilinmediğini söyledi .

Ozzie, hayvanat bahçesinde gerçek bir efsane olarak kabul ediliyordu ve 1988'de Ford Afrika Yağmur Ormanı'nın açılışıyla gelen orijinal goriller neslinin hayatta kalan tek üyesiydi.

Hayvanat bahçesine göre, geçen hafta personel Ozzie'nin iştahında bir düşüş fark etti ve onu yemek yemeye teşvik etti.

Açıklamada, "Son 24 saat içinde, yüz şişmesi, halsizlik ve yiyip içememe gibi semptomlar gösterdiğinde ekipler onu tedavi etmeye başladı denildi.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı açıklandı.

Ozzie'nin ölümü, yaşam alanı arkadaşı Choomba'nın sağlığındaki düşüş nedeniyle ötenazi uygulanmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Choomba 59 yaşındaydı. İkisi, Atlanta Hayvanat Bahçesi'ndeki aynı yaşam alanında birlikte yaşadılar ve 15 yıldan fazla bir süredir birlikteydiler.