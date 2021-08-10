Çinli bilim insanları dünyanın en sert ve dayanıklı camını geliştirdi.

Araştırmacılar, molekül sırasını elde etmek için fullerenleri ezdi ve bir araya getirdi.

Bin 200 santigrat derece yoğun ısı ve basınç uygulandı.

Elmastan daha sert

"Olağanüstü" mekanik ve elektronik özelliklere sahip olduğu belirtilen bu yeni malzemeye de AM-III adı verildi.

Yapılan analizde, malzemenin sertliğinin 113 gigapaskal'a ulaştığı, elmasın ise aynı testte genellikle 50 ila 70 aralığında sonuçlar verdiği ortaya çıktı.

Malzeme güneş pillerinde de kullanılabilir

Elmas kristallerinde, atom ve moleküllerinin organize iç yapısı kristallerin güçlerine ve sertliklerine katkıda bulunuyor.

AM-III'nin moleküllerindeki düzen ve düzensizliğin kombinasyonunun da bu farklı malzemenin oluşturulmasına yardımcı olduğunun altı çizildi.

Malzemenin güneş pillerinde de kullanılabileceği belirtiliyor.