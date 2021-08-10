Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da hastanenin oksijen sistemi çöktü: 11 ölü
Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ndeki bir hastanede oksijen borusunun patlamasının ardından yoğun bakımda tedavi gören 11 koronavirüs hastası oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede, yer altından geçen oksijen borusu patladı.
Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu hastanenin oksijen sistemi çöktü.
71 kişinin bulunduğu yoğun bakım biriminde, solunum cihazına bağlı 11 COVID-19 hastası oksijen yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki tüm hastanelerde oksijen sistemlerinin denetlendiği belirtildi.
Etiketler: Rusya
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