Girişim yatırımlarına dönük veri, araştırma ve öngörülebilir ölçümleme hizmetleri sunan CB Insights, dünyadaki en değerli girişimler listesini yayınladı.

Listeye göre Çinli yapay zeka şirketi Bytedance, 75 milyar ABD doları değer ile listesinin ilk sırasında yer aldı.

İkinci sırada yine Çin menşei binicilik şirketi Didi Chuxing var. Şirketin değeri 56 milyar dolar oldu.

ABD'li Stripe, 36 milyar dolarla 3. sırada yer aldı. Şirket, bireylerin ve işletmelerin İnternet üzerinden ödeme yapmalarını ve almalarını sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde uzaya insanlı araç gönderen ABD'li uzay şirketi Spacex, 33.3 milyar dolar ile listenin 4. sırasında.

Listeyi sırasıyla, ABD'den Airbnb, Çin'den Kuaishou, Hindistan'dan Paytm, ABD'den Epic Games, Çin'den Dijji Innovations ve Singapur'dan Grab takip ediyor.

[Grafik: Hafize Yurt]