Libya’da darbeci Hafter’in mevzi kaybettiği noktalardan biri de Yermuk kampının güneyindeki Vadi Rabi bölgesi. Cephe hattında ilerleyen hükümet güçleri karşısında direnemeyen Hafter milisleri görüntülendi.

Libya hükümetine bağlı güçler, Es-Savarih kampının doğusunda bulunan bölgede hakimiyeti sağladı, bölgenin güneyindeki kavşağı ve Fatma Zehra yolunun bir kısmını kontrol altına aldı. Cephe hatlarındaki operasyonlarda yaklaşık 50 Hafter milisi etkisiz hale getirildi, çok sayıda milis yaralandı. Operasyonlarda ayrıca Hafter milislerine ait çok sayıda silah ve silahlı araç da imha edildi.

Havaalanı ve çevresindeki çatışmalar 4 gündür sürüyor

Öte yandan Trablus Havaalanı ve çevresinde çatışmalar sürüyor. Havaalanını kaybetmemek için direnen Hafter milisleri bölgeye takviye yapıyor. Hükümete bağlı askerler havaalanına farklı noktalardan saldırıyor. Havaalanının sıfır noktasında Libya ordusu topçu birlikleri Hafter milislerinin mevzilerini hedef alıyor. Ulusal Mutabakat hükümeti askerlerinin havaalanı ve çevresindeki operasyonu sürüyor. Havaalanının yanındaki Bin Gaşir bölgesinde de çatışmalar devam ediyor.

Fransa'dan ateşkes açıklaması

Hafter'in en önemli destekçilerinden Fransa ise Libya'da ateşkes görüşmelerinin yeniden başlamasından memnun. Libya hükümetinin başarılarının ardından geri adım atmak zorunda kalan Fransa yine kendisiyle çelişti.

Bugüne kadar ateşkes anlaşmalarını ihlal eden Hafter'i destekleyerek Libya'nın kaosa sürüklenmesinde rol oynayan Macron yönetimi, ateşkes görüşmelerinin başlayacak olmasından memnun olduğunu açıkladı.