Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın Balad Ruz şehri yakınlarında 4,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Irak'ın Balad Ruz şehri yakınlarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Irak'ın Balad Ruz şehri yakınlarında deprem kaydedildi.
Saat 11.16'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü.
Deprem yerin 5,7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Etiketler: son dakika deprem AFADSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 11:52
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