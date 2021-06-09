Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 20:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünyanın en büyük uğur böceği temalı eşya koleksiyonu
Ukrayna'da Nadiia Komarova, dünyanın en büyük uğur böceği temalı eşya koleksiyonuna sahip. Rekorlar kitabına giren 25 binden fazla parçanın bulunduğu koleksiyon görenleri şaşırtıyor.
Dünyanın en büyük uğur böceği temalı eşya koleksiyonunun sahibi Ukrayna'da Nadiia Komarova, bu özelliğiyle adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.
Komarova, koleksiyona 2009 yılında bir arkadaşının uğur böceği şeklinde bir broş hediye etmesiyle başladı.
Koleksiyon, 2019 yılında 5 bin 555 parça içeriyordu. Komarova, o günden beri koleksiyonuna 20 binden fazla parça ekledi.
Müzeye dönüştürmek istiyor
Nadiia Komarova'nın dairesinde, kanepeden duvarlara, el yapımı bebeklerden mutfak gereçlerine kadar her şey uğur böceği temalı.
Komarova, koleksiyonunu bir sergiye ya da müzeye dönüştürmek istiyor.
Etiketler: Guinness Rekorlar Kitabı Ukrayna
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