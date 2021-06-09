Dünyanın en büyük uğur böceği temalı eşya koleksiyonunun sahibi Ukrayna'da Nadiia Komarova, bu özelliğiyle adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

Komarova, koleksiyona 2009 yılında bir arkadaşının uğur böceği şeklinde bir broş hediye etmesiyle başladı.

Koleksiyon, 2019 yılında 5 bin 555 parça içeriyordu. Komarova, o günden beri koleksiyonuna 20 binden fazla parça ekledi.

Müzeye dönüştürmek istiyor

Nadiia Komarova'nın dairesinde, kanepeden duvarlara, el yapımı bebeklerden mutfak gereçlerine kadar her şey uğur böceği temalı.

Komarova, koleksiyonunu bir sergiye ya da müzeye dönüştürmek istiyor.