ABD'deki ağustos böceği istilasının son kurbanı ABD Başkanı Joe Biden oldu.

Biden, yurt dışı seyahati için havaalanındayken bir ağustos böceği, başkanın boynuna kondu.

Biden ani bir refleksle böceği yakaladı ve fırlattı.

Böceklere karşı gazetecilere uyarı

Olayın ardından Biden, gazetecilerin karşısına geçti.

Böceklere karşı gazetecileri uyarmayı ihmal etmedi. Başkan Biden "Ağustos böceklerine dikkat edin, az önce bir tanesine de ben yakaladım" dedi.

Böcekler uçağı sardı

Başkan Biden'ın yurt dışı programını takip edecek gazetecilerin uçağı da motora giren binlerce böcek sebebiyle gecikmeli hareket etti.

Böcekler uçağın gövdesini sardı, bu kadarla kalmadı. Uçakta teknik arıza da yaşandı.

Uçak kalkamayınca New York'tan başka bir uçak getirildi, gazetecilerin seyahati yaklaşık 6 saat gecikmeyle başladı.

Ağustos böceklerinin istilası

Geçtiğimiz günlerde de bir muhabirin yayın öncesi ağustos Böceği ile mücadelesi ekranlara yansımıştı.

17 yıl sonra yerin altından tekrar yüzeye çıkan milyarlarca ağustos böceği, başta başkent Washington olmak üzere ABD'nin doğusunu istila etti.