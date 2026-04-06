Dünyanın en büyük sessizliği: Artemis mürettebatı için kritik 40 dakika başlıyor

Houston'daki kontrol merkeziyle olan sürekli iletişimin kesileceği bu süre zarfında, dört astronot uzayın karanlığında kendi düşünceleriyle baş başa kalacak.

Artemis pilotu Victor Glover, görev öncesi yaptığı açıklamada, bu süreyi dünyanın bir araya gelmesi için bir fırsat olarak gördüğünü belirterek, herkesi bu anlarda mürettebatla yeniden iletişim kurulması için iyi dileklerini göndermeye davet etti.

Apollo döneminden bugüne uzanan yalnızlık

Ay'ın arka yüzünde yaşanan bu mutlak izolasyon, 50 yılı aşkın bir süre önce Apollo astronotları tarafından da tecrübe edilmişti.

Özellikle 1969 yılındaki Apollo 11 görevinde, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay yüzeyine inerken komuta modülünde tek başına kalan Michael Collins, 48 dakika süren sinyal kaybı sırasında kendini "gerçekten yalnız" ve "bilinen tüm yaşamlardan izole" hissettiğini anlatmıştı.

Collins anılarında, bu radyo sessizliğinin korku yerine huzur ve sükunet getirdiğini, görev kontrol merkezinden gelen sürekli taleplere kısa bir ara verme imkanı sunduğunu ifade etmişti.

Kesintisiz iletişim için yeni projeler yolda

Dünya genelindeki takip istasyonları, Orion kapsülünün Ay'ın arkasından yeniden çıkacağı anı heyecanla bekliyor.

İngiltere'deki Goonhilly Yer İstasyonu yetkilileri, ilk kez insanlı bir uzay aracını takip ettiklerini ve aracın tekrar görünmesiyle büyük bir rahatlama yaşayacaklarını belirtiyor.

Gelecekte Ay'da kalıcı bir üs kurma planları çerçevesinde, bu tür iletişim kesintilerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Moonlight gibi projeleri, Ay çevresinde bir uydu ağı kurarak Ay'ın uzak yüzünde bile 24 saat kesintisiz iletişim sağlamayı amaçlıyor.

İletişimin koptuğu süre boyunca Artemis mürettebatı, tüm dikkatlerini Ay gözlemlerine verecek.

Jeolojik incelemeler yapacak ve fotoğraf çekecek olan astronotlar, Ay'ın gölgesinden çıktıklarında edindikleri yeni görüntüleri ve deneyimleri Dünya ile paylaşacak.