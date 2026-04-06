Dünya
CNN International 06.04.2026 08:32

Ay'ın daha önce hiç görülmemiş bölgesine ait ilk kare

Artemis II misyonu kapsamında Ay yolculuğunu sürdüren astronotlar, Dünya'nın uydusuna ait çarpıcı yeni fotoğraflar paylaştı. Orion uzay aracından çekilen görüntülerde, Ay'ın daha önce insan gözüyle hiç görülmemiş bir bölgesi olan Orientale Havzası'nın bir kısmı yer alıyor.

NASA tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 965 kilometre genişliğindeki gölgeli kraterin, Ay'ın Dünya'dan görünen yüzü ile karanlık yüzü arasındaki kritik geçiş bölgesini temsil ettiği belirtildi.

Bugüne kadar sadece robotik araçlar tarafından görüntülenen bu bölge, ilk kez bir insanlı misyon sırasında kayıt altına alındı.

Ay'ın uzak yüzü ilk kez bu kadar net

NASA astronotu Christina Koch, Ay'ın Dünya'dan görünmeyen ve nadiren gözlemlenebilen uzak yüzüne dair ilk izlenimlerini "kesinlikle muhteşem" olarak nitelendirdi. Koch, gördükleri manzaranın alışılagelmiş Ay görüntüsünden çok farklı olduğunu ve bir şeylerin değiştiğini hissettirdiğini ifade etti.

Orion kapsülünün içinden çekilen fotoğraflarda, görevin ilk günlerindeki Dünya odaklı perspektifin, Ay'a yaklaşıldıkça yerini bu gümüşi küreye bıraktığı görülüyor. Astronotlar, yolculuk ilerledikçe Orion'un pencerelerinden bakıldığında Ay'ın giderek daha büyük göründüğünü aktardı.

Kritik yakın geçiş bugün yapılacak

Pazartesi günü gerçekleşmesi planlanan Ay yakın geçişi öncesinde mürettebat, yolun yarısından fazlasını katetmiş durumda.

Görev süresince paylaşılan görüntüler arasında Dünya'nın hilal şeklindeki hali ve astronotların uzay aracındaki günlük yaşamlarına dair kareler de bulunuyor.

Orion'un güneş paneli kanatlarına yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar, rutin dış denetimlerin yanı sıra uzay aracının Ay ve Dünya ile birlikte "selfie" fotoğraflarını çekmeye de devam ediyor.

Yansımayı önlemek için ışıkların kapatıldığı kabin içinden dışarıyı izleyen astronotların görüntüleri, 50 yılı aşkın bir aradan sonra derin uzaya giden ilk insanların deneyimlerini yansıtıyor.

