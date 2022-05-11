Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 22:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünyanın en büyük elması 18 milyon dolara satıldı
[Fotoğraf: AFP]
Dünyanın en büyük elması "Kaya" açık artırmada satıldı. Yaklaşık 228 karatlık elmas 18 milyon 800 bin Amerikan dolarına alıcı buldu.
Neredeyse bir golf topu büyüklüğünde armut biçimli, eşsiz ve ağırlığı tam 228 virgül 31 karat...
Dünyanın bu en büyük elması, İsviçre’nin Cenevre kentinde müzayede evi Christie’s tarafından düzenlenen müzayedede görücüye çıktı.
The rock yani kaya ismi verilen elmas 18 milyon 800 bin ABD dolarına alıcı buldu.
2000’li yılların başında Güney Afrika’da çıkarılan ‘The Rock’, eski sahibi tarafından Cartier zincir ile birleştirilerek kolye olarak kullanılmıştı.
Etiketler: ABD
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