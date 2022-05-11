Neredeyse bir golf topu büyüklüğünde armut biçimli, eşsiz ve ağırlığı tam 228 virgül 31 karat...

Dünyanın bu en büyük elması, İsviçre’nin Cenevre kentinde müzayede evi Christie’s tarafından düzenlenen müzayedede görücüye çıktı.

The rock yani kaya ismi verilen elmas 18 milyon 800 bin ABD dolarına alıcı buldu.



2000’li yılların başında Güney Afrika’da çıkarılan ‘The Rock’, eski sahibi tarafından Cartier zincir ile birleştirilerek kolye olarak kullanılmıştı.