Mısır'da dönemin Savunma Bakanı Abdülfettah es-Sisi tarafından yapılan darbe ile görevden uzaklaştırılan Mısır’ın demokratik seçimlerle iş başına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonundan hayatını kaybetmesinin ardından, dünyanın dört bir tarafında gıyabi cenaze namazları kılınacak.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelindeki tüm camilerde öğle namazına müteakip Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazları kılınacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gıyabi cenaze namazına katılacak.

Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığı döneminde yalnız bırakmadığı Filistin’de de gıyabi cenaze namazları kılınacak.

İşgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa da dün Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinliler de bugün Muhammed Mursi için saf tutacak.

İsrail hapishanelerinde Mursi’ye gıyabi cenaze namazı

İsrail hapishanesindeki Filistinli mahkumlar da hayatını kaybeden Mursi için bulundukları hapishanelerde gıyabi cenaze namazı eda etti.

Suriyeli muhalifler de Mursi'yi unutmadı

Cumhurbaşkanlığına seçildiği ilk zamanlar Suriye’de Beşşar Esed rejimi karşıtı muhalefete desteğini açıklayan Mursi’yi Suriyeliler de unutmadı.

Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazlarının kılınacağı duyuruldu.

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacak diğer ülkeler Katar, Fas, Cezayir, Pakistan, Malezya, Endonezya, İngiltere, Fransa ve Hollanda.

Kaynak: TRT Haber