Mısır'da darbe ile görevden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesine dünyanın dört bir tarafından tepkiler gelmeye devam ederken, Abdülfettah es-Sisi yönetimi, TRT Arapça'nın internet sitesinin ülkedeki yayınını kesti.

TRT Arapça'dan yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerine kadar Mısır'da erişime açık olan kanalın internet sitesinin Mısır yönetimi tarafından engellendiği duyuruldu.

Mısır'dan kanalın sitesine girmek isteyenlerin engellerle karşılaştığının belirtildiği açıklamada, kullanıcıların siteye ancak engel kaldırıcı programlar aracılığı ile girebildikleri vurgulandı.

TRT Arapça, Muhammed Mursi'nin vefat haberinin Mısır resmi televizyonu tarafından duyurulmasının ardından yaşananları anbean takip ediyor.

Kaynak: TRT Arapça