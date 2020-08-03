Dünya genelinde virüs nedeniyle 689 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, dünyada tedavisi süren 6 milyon 5 bin 953 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ABD'de

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 739 artarak 4 milyon 766 bin 323'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 152 artarak 157 bin 924'e çıktı.

Ülkede COVID-19'u atlatanların sayısı 2 milyon 363 bini, test yapılanların sayısı 59 milyon 245 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 708 bin 876 vakayla Brezilya, 1 milyon 767 bin 836 vakayla Hindistan izliyor.

İsrail'de COVID-19 vaka sayısı 73 bine yaklaştı

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 kaynaklı 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 321 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 536'ya yükseldiği, vaka sayısının 72 bin 584'e ulaştığı, ağır hasta sayısının ise 342 olduğu kaydedildi.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

Kenya'da COVID-19 vaka sayısı 22 bini aştı

Kenya Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 690 artarak 22 bin 53'e yükseldiğini belirtti.

Kagwe, son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 369'a çıktığını kaydederek, iyileşenlerin sayısının da 8 bin 477 olduğunu ifade etti.

Ülkede salgına karşı alınan tedbirlerin uygulanması çağrısında bulunan Kagwe, "COVID-19 tedbirlerine uymayanlar gerçekten kendilerini riske atıyor. Maalesef son zamanlarda COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden gençlerin sayısı artıyor" dedi.

Kenya'da, COVID-19 vaka sayısındaki artışa rağmen uluslararası uçuşlar başlatıldı.

Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 960 bini aştı

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte Afrika kıtası genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 12 bin 512 artarak 961 bin 242 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 329 artışla 20 bin 347'ye ulaştı.

COVID-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 8 bin 366 ölümle Güney Afrika, 4 bin 865 ölümle Mısır ve 1231 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 511 bin 485 oldu, bu ülkeyi 94 bin 483 vaka ile Mısır, 43 bin 537 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 615 bin 335 kişi ise hastalığı yendi.

Arjantin'de vaka sayısı 200 bini aştı

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 52 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 648'e, vaka sayısı da 5 bin 376 artarak 201 bin 919’a yükseldi.

Yeni vakaların 3 bin 797’si Buenos Aires eyaletinde, 971'i Buenos Aires Özerk Şehri'nde görüldü.

Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen Buenos Aires eyaleti 121 bin 956 vaka, 1986 ölüm, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 61 bin 647 vaka, 1246 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.

Karantinanın kaldırıldığı yerlerde sosyal mesafe kuralı uygulanırken salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve çevresinde ise hafifletilmesine rağmen karantina 16 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Şili

Şili'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 75 artarak 9 bin 608'e, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 81 artarak 359 bin 731'e çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 257 bin 394 vaka ve 7 bin 649 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 332 bin 411, hastanede tedavi görenlerin sayısı 1437, durumu kritik olanların sayısı ise 234 olarak açıklandı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü 8'inci ülke Şili'de salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 673 bin 289 COVID-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 510 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 213 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 8 bin 366 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 8 bin 195 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 511 bin 485'e yükseldi, COVID-19 vakalarından 347 bin 227'si iyileşti.

Bugüne kadar toplam 3 milyon 36 bin 779 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Arap ülkelerinde COVID-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 167 yeni vakanın tespit edildiği, 318 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 4 bin 865'e, vaka sayısının 94 bin 483'e, iyileşenlerin sayısının da 42 bin 455'e çıktığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 522 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, ülkede COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 382'ye, hastalığa yakalananların sayısı 25 bin 537'ye yükselirken 18 bin 435 kişi de sağlığına kavuştu.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 431 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 231, vaka sayısının 31 bin 465 olduğu, 21 bin 419 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 155 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 62, vakaların 4 bin 885 olduğu, 1795 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 346 kişinin hastalığa yakalandığını, 455 kişinin ise iyileştiğini belirtti.

Buna göre toplam vaka sayısı 41 bin 536'ya, iyileşenler ise 38 bin 666'ya ulaştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 5 yeni vakanın tespit edildiği, 5 kişinin de iyileştiği duyuruldu.

Böylece, toplam vaka sayısı 1213, iyileşenlerin sayısı 1099 olurken can kaybı 11'de kaldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 kişide virüs tespit edildiği, 4 kişinin de sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının 1561'e, iyileşenlerin sayısının ise 1221'e yükseldiği belirtildi.