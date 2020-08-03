Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
[Fotoğraf: AA ]
İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki bir tarım bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin tarım bölgesi el-Karara, İsrail savaş uçakları tarafından roketle vuruldu.
Söz konusu saldırı, İsrail ordusunun, pazar akşamı Gazze'den bir roket mermisinin Gazze sınırına paralel bir bölgeye fırlatıldığını ve "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamasının ardından düzenlendi.
[Fotoğraf: AA ]
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
İsrail'in iddia ettiği saldırıyı Gazze'deki gruplardan henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Savaş uçakları israil hava saldırısı gazzeSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 02:00
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