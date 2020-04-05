Salgın dünya genelinde yayılıyor. Sokağa çıkmayanlar, evde zaman geçirenler kendilerini izole ederek virüsten korunmaya çalışıyor. Bu süreçte birbirinden ilginç görüntüler de kaydediliyor. İspanya'da kayak tatili iptal olan bir genç küçücük odasında kayak yaptı. Filipinler'de de koronavirüse karşı tedbir almak isteyen bir adam, kafasını damacananın içine soktu.

Maske yerine damacanadan yararlandı. Bir Filipinli, koronavinrüsten korunmak için kafasını damacananın içine soktu.

Kayak tatili iptal olunca...

İspanya'da bir genç kayak tatili iptal olunca odasını kayak pistine çevirdi. İspanyol genç odasında dağın zirvesine tırmandı. Kayak yaptı havada taklalar attı. Sonunda kaza görüntüsü çeken genç "Evde, güvende kalın" mesajını videosunun sonuna eklemeyi ihmal etmedi.

Sınırda buluşuyorlar

Danimarka ve Almanya'da yaşayan yaşlı bir çift ise geçişler durdurulunca, çareyi sınırda buluşmakta buldu. 85 yaşındaki Inga ile 89 yaşındaki Karsten her gün sınırda görüşüyor. Getirdiklerini paylaşıyor, sohbet edip hasret gideriyor.

Komşu köpeğinden yardım

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın, köpeğini komşusunun ihtiyaçlarını karşılamak için eğitti. Sundance isimli köpek, kalp rahatsızlığı olan 71 yaşındaki kadına yemek götürdü, boşları geri getirdi. Kadın, köpeği sayesinde sosyal mesafeyi maksimum düzeyde korumuş oldu.

Balkondan parti

İspanya'nın Barselona kentinde de bir grup, balkonda parti verdi. Avrupa'daki müzisyenlerin balkon konserleri de sürüyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bir keman virtüözü balkonundan konser verdi. 45 yaşındaki sanatçıya 10 ve 12 yaşlarındaki çocukları da eşlik etti. Aile konseri, Parisliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Cadde boyu kalp

Arizona'da iki kız kardeş evlerinin önüne kalpler çizdi. Komşuların da katıldığı projede cadde boyunca rengarenk kalpler resmedildi.