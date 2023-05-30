Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebrikleri devam ediyor

Çok sayıda ülkenin lideri, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinde tebriklerini ileterek seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını temenni etti.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, kutlama mesajının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla da arayarak tebrik etti ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Fas Kralı 6. Muhammed, seçimdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı. Kral 6. Muhammed, Erdoğan'a "Türk halkının daha fazla ilerleme ve refahı için liderlik yapacağı yolda" başarılar diledi.

Nijerya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasan, Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla kutladı.

Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Albay Assimi Goita, Twitter paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden görevine seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Goita, bu zaferin, Türk halkının siyasi ideallere bağlılığını gösterdiğini, adil ve çok kutuplu dünya umudunu somutlaştırdığını belirtti.

Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim zaferi dolayısıyla kutladı. Vella, yeni seçim sonucuyla, Erdoğan’ın Türk halkı için daha iyi ekonomik, sosyal ve siyasi şartlar sağlamaya devam etmesini diledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhely, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutlayanlar arasındaydı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Erdoğan’a tebrik mesajı iletmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Yunanistan Başbakanı Yannis Sarmas, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletenler arasındaydı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Şili Dışişleri Bakanlığı da yaptıkları yazılı açıklamalar ile Erdoğan'ı kutladı.

Daha önce tebrik mesajları ileten Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla da arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.