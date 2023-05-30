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Dünya
AA 30.05.2023 12:38

Güney Kore ile ABD, İran'ın 7 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılması için görüşüyor

ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle İran'ın Güney Kore'de tutulan 7 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını sağlamak için Washington ile Seul arasında görüşmeler yapıldığı duyuruldu.

Güney Kore ile ABD, İran'ın 7 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılması için görüşüyor
[Fotograf: Reuters]

Güney Kore'nin "The Korea Economic Daily" gazetesinin haberine göre, Güney Kore ve ABD, İran'ın Güney Kore'deki bankalarda tutulan 7 milyar dolarlık varlığını serbest bırakmanın yollarını değerlendiriyor.

Gazetenin haberine göre, Seul'daki hükümet kaynakları, İran'a ait fonların serbest bırakılması konusunda Güney Kore'nin ABD ile anlaşması halinde, İran'ın bu fonları yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) aidatlarını ödemek ve sağlık harcamaları gibi insani amaçlarla kullanmasına izin verileceğini belirtti.

Bununla birlikte serbest bırakılan fonlar doğrudan İran'a değil, komşu Orta Doğu ülkelerindeki İran'a ait banka şubelerine aktarılacak.

Konuyla ilgili gazeteye bilgi veren ve ismi açıklanmayan Güney Koreli hükümet yetkilisi, "Her şey planlandığı gibi giderse, İran ile gergin ilişkimizin önemli ölçüde iyileşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle varlıklarına erişemiyor

İran, Güney Kore'ye 2018 öncesinde petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan 7 milyar dolarlık dövizine ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor.

ABD'nin NBC News televizyonu, 15 Şubat'ta Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Tahran ve Washington'un iki ülkedeki tutukluların takası ve İran'ın Güney Kore'de tutulan milyarlarca dolarlık varlığının serbest bırakılması için Katar ve İngiltere'nin aracılığıyla dolaylı görüşmeler yaptığını duyurmuştu.

Son olarak 27 Nisan'da ABD hükümetinin fon sağladığı Voice of America'nın Farsça servisine konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ismi açıklanmayan bir sözcüsü, İran'ın Güney Kore bankalarında dondurulan 7 milyar dolarlık varlığını insani yardım malzemeleri satın almak için kullanabileceğini açıklamıştı.

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