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Dünya
AA 30.05.2023 12:08

Avustralya'da timsah saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Avustralya'da 51 yaşındaki bir kişi timsah saldırısı sonucu yaralandı.

Avustralya'da timsah saldırısına uğrayan kişi yaralandı
[Temsili fotoğraf: AP]

BBC'nin haberine göre, 51 yaşındaki Marcus McGowan, tatil için gittiği Qeensland'in Cape York yakınlarındaki Haggerstone Adası'nın 28 kilometre açığında bir grup arkadaşıyla suya girdi.

Yüzdüğü sırada bir hayvanın kendisine arkadan saldırdığını anlatan McGowan, ilk başta bunun bir köpek balığı olabileceğini düşündüğünü, timsah olduğunu sonradan fark ettiğini söyledi.

McGowan, yavru olduğu düşünülen timsahı geri püskürttüğü sırada elinden yaralandı.

Geçen aylarda, Avustralya'nın kuzeyinde yaygın olarak görülen timsahların insanlara saldırdığına ilişkin haberler basına yansımıştı.

Şubat ayında, eyaletin Cairns şehrinin kuzeyindeki tersanede bir kişi ve köpeği timsah saldırısına uğramış, uzunluğu 4 metreyi aşan timsah vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Bu ayın başında, Kennedy Nehri kenarında bir timsahın midesinde 65 yaşındaki bir balıkçının uzuvları bulunmuştu.

Ülkede timsah avının yasaklandığı 1974'ten bu yana, timsah nüfusunun 5 binden 30 bin civarına çıktığı tahmin ediliyor.

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