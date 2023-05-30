Belçika'daki orman yangınında 170 hektarlık alan zarar gördü

Belçika'nın Valon Bölgesi Orman ve Su İdaresi, yangının insan kaynaklı olduğunu, alevlere yol açacak yıldırım düşmesi veya aşırı sıcaklar gibi doğal bir neden bulunmadığını bildirdi.

Yürüyüş yollarıyla bilinen bölgeye girişlerin yasaklandığı, yangının etkilediği bazı noktalara ulaşmak için helikopterlere ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Yaklaşık iki haftadır yağmur yağmayan Belçika'nın kuzeyindeki Anvers ve Limburg tabiat parkları ile ormanlık alanlardaki yangın tehlikesine karşı sarı alarm verildiği duyuruldu. Ülkede en az bir hafta daha havanın güneşli ve kuru olması bekleniyor.