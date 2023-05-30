Hafif Sağanak Yağışlı 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.05.2023 11:51

Belçika'daki orman yangınında 170 hektarlık alan zarar gördü

Ülkenin doğusundaki Fagnes bölgesinde çıkan yangına müdahale için 130 itfaiye çalışanı görevlendirildi. 170 hektar ormanlık ve sazlık alanın zarar gördüğü yangınla mücadeleye Alman itfaiye ekiplerinin de destek verdiği belirtildi.

Belçika'daki orman yangınında 170 hektarlık alan zarar gördü

Belçika'nın Valon Bölgesi Orman ve Su İdaresi, yangının insan kaynaklı olduğunu, alevlere yol açacak yıldırım düşmesi veya aşırı sıcaklar gibi doğal bir neden bulunmadığını bildirdi.

Yürüyüş yollarıyla bilinen bölgeye girişlerin yasaklandığı, yangının etkilediği bazı noktalara ulaşmak için helikopterlere ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Yaklaşık iki haftadır yağmur yağmayan Belçika'nın kuzeyindeki Anvers ve Limburg tabiat parkları ile ormanlık alanlardaki yangın tehlikesine karşı sarı alarm verildiği duyuruldu. Ülkede en az bir hafta daha havanın güneşli ve kuru olması bekleniyor.

ETİKETLER
Belçika Orman Yangın
Sıradaki Haber
Ukrayna: Moskova'ya düzenlenen İHA saldırısıyla alakamız yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Gaziantep'te iki aile arasında bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
12:42
Güney Kore ile ABD, İran'ın 7 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılması için görüşüyor
12:28
Sinop'ta hedef 2 milyon ziyaretçi
12:22
Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı
12:28
Etiyopya'da TPLF, Tigray'da acilen seçim yapılması çağrısında bulundu
12:41
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı
Malatya'da afet konutları yükseliyor
Malatya'da afet konutları yükseliyor
FOTO FOKUS
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ