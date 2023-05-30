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Dünya
AA 30.05.2023 11:54

Rapor: El Salvador'da ilan edilen OHAL'den bu yana hapishanelerde 153 tutuklu öldü

El Salvador'da suç oranlarının düşürülmesi amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinden bu yana en az 153 tutuklunun hapishanede öldüğü tespit edildi.

Rapor: El Salvador'da ilan edilen OHAL'den bu yana hapishanelerde 153 tutuklu öldü

ABD-El Salvador merkezli Cristosal isimli insan hakları örgütü, El Salvador'da OHAL nedeniyle tutuklanarak hapishaneye atılan ve burada ölenlere ilişkin verilerin yer aldığı raporu yayımladı.

Rapordaki verilerin, mezarlar ve adli tıp belgelerinin yanı sıra hapishanede ölen tutukluların aileleri ve tahliye edilen mahkumlardan elde edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, El Salvador'da suç oranlarının azaltılması için OHAL ilan edilmesinden bu yana aralarında 4 kadının bulunduğu en az 153 tutuklunun hapishanelerde öldüğü saptandı.

Raporda mahkumların işkence, ağır yaralanma, yetersiz beslenme ve ihtiyaç duydukları ilaç ve gıdalardan kasten mahrum bırakılarak hayatlarını kaybettikleri ifade edildi.

Bu tür ölümlerin hapishane yetkilileri ve gardiyanların dahli olmadan yaşanmayacağına dikkat çekilen raporda, hükümetin hapishanedeki ölümlere ilişkin resmi veri sağlamadığı kaydedildi.

Raporda, ölenlerin, gözaltına alındıkları suçlardan henüz hüküm giymediği vurgulandı.

Cristosal, El Salvador hükümetini OHAL kapsamında uygulanan tüm tedbirlere son vermeye çağırdı.

MS13 çetesi sorumlu tutuluyor

El Salvador'da 27 Mart 2022'de bir aylığına OHAL ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, 30 Haziran'da silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söylemişti.

Ülkede mart başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınanların sayısının 60 bini aştığı bildirilmişti.

El Salvador'da alınan sıkı önlemlerin ardından 2022'nin ocak-ekim döneminde işlenen cinayet sayısının, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 38 azaldığı belirtildi.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador'da, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşanıyor.

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