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Dünya
AA 30.05.2023 12:47

AB'den Moldova'ya 295 milyon euro destek

Avrupa Birliği (AB), ekonomik sıkıntı yaşayan Moldova'ya 295 milyon avro mali destek sağlayacak.

AB'den Moldova'ya 295 milyon euro destek

AB Konseyi, üye ülkelerin, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz ekonomik etkilerini yaşayan Moldova'ya mali yardımda bulunma kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, "AB Konseyi, Birliğin Moldova'ya yaptığı mali yardımı yaklaşık 2 kat artırarak toplam 295 milyon avroya çıkardı." ifadesi kullanıldı.

AB makro finansal yardımının, Moldova'ya Uluslararası Para Fonu (IMF) anlaşması kapsamında sağlanan kaynakları tamamlayacağına işaret edilen açıklamada, bunun ülkenin ekonomik istikrarını ve yapısal reformlarını desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu desteğin 220 milyon avrosunun kredi, 75 milyon avrosunun da hibe olacağı, böylece Moldova'nın ödemeler dengesi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunulacağı bildirildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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